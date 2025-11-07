Tale e Quale Show 2025 la finale | Samuele Cavallo convince la Marcuzzi nei panni di Bon Jovi

E’ arrivato il giorno della finale per la quindicesima edizione di Tale e Quale Show. Chi riuscirà a spuntarla, stasera, tra i dieci concorrenti in gara? Per scoprirlo, non resta che seguire l’ultimo appuntamento del talent show condotto da Carlo Conti, in onda stasera, dalle 21.30 circa, su Rai 1. In giuria Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, insieme ai giudici speciali Nicola Savino e Orietta Berti. Ecco dunque il resoconto della diretta della finalissima, aggiornato di esibizione in esibizione. La gara. La prima a esibirsi è la concorrente in cima alla classifica provvisoria determinata dalla somma delle precedenti puntate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tale e Quale Show 2025, la finale: Samuele Cavallo convince la Marcuzzi nei panni di Bon Jovi

News recenti che potrebbero piacerti

Tale e Quale Show è giunto alla finale di questa edizione 2025: chi vincerà? Scoprilo stasera alle 21.30 su Rai1, in una serata accessibile con sottotitoli a pagina 777 di Televideo a cura di #RaiPubblicaUtilità. - facebook.com Vai su Facebook

Tutto pronto per la finalissima di #taleequaleshow Chi sarà il vincitore? appuntamento domani in prima serata su Rai1 e RaiPlay - X Vai su X

Tale e quale show 2025, finale 7 novembre/ Diretta e classifica: ospiti Nicola Savino e Orietta Berti - Tale e Quale Show 2025 torna in onda oggi con la finalissima: ospiti speciali Orietta Berti e Nicola Savino. Come scrive ilsussidiario.net

Tale e Quale Show 2025, stasera la finale su Rai 1: in giuria Orietta Berti e Nicola Savino - Tutto pronto per il gran finale di Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti presentato da Carlo Conti in prima serata su Rai1! Si legge su superguidatv.it

Tale e Quale Show, la finalissima: anticipazioni, imitazioni e due giudici speciali. Cosa vedremo - L’iconico show di Carlo Conti sta per giungere al termine una puntata finale a dir poco scoppiettante: ecco tutti i dettagli di ciò che vedremo stasera. Come scrive libero.it