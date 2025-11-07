Tabanelli c' è una lesione al crociato destro Ma non si opera per puntare ai Giochi

Gazzetta.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la 17enne azzurra del freeski da lunedì comincia la fase di riabilitazione al JMedical e poi sarà rivalutata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

