Storicamente, gli adattamenti di fumetti non hanno avuto un ruolo di primo piano nel circuito dei premi. I film sui supereroi si trovano spesso in lizza per riconoscimenti tecnici come i Migliori Effetti Visivi, ma raramente riescono a entrare nelle categorie più elevate. Ci sono state rare eccezioni a questa regola, tuttavia. Heath Ledger ha vinto un Oscar postumo per Il Cavaliere Oscuro. Black Panther e Joker hanno ricevuto nomination come Miglior Film, sebbene nessuno dei due si sia aggiudicato il primo premio. Questi rari casi significano che gli studi cinematografici si impegnano al massimo quando arriva il momento di lanciare le campagne “For Your Consideration” per i loro film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Superman verrà proposto nella stagione dei premi in diverse categorie