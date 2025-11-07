Sul Covid troppi silenzi Andremo fino in fondo
Senatore Zedda, Lei è entrata in commissione Covid per il filone di audizioni secretate sulla prima fase della pandemia. Che impressione ha avuto degli auditi fino ad ora? Stiamo piano piano ricostruendo i pezzi del puzzle. La mole di materiale è molta e non possiamo lasciare nulla al caso. Ci siamo assunti la responsabilità di dare tutta la verità che una commissione d’inchiesta può dare agli italiani su quanto accaduto in Italia durante i mesi bui della pandemia. Ed intendiamo onorare questo mandato fino in fondo. Ho dovuto rimodulare la mia presenza su Roma a discapito del mio territorio di provenienza, la Sardegna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Da vaccino contro il COVID a cura per il cancro? Per anni abbiamo pensato ai vaccini a mRNA solo come scudi contro i virus. Lo sono. Eppure, oggi scopriamo che potrebbero essere anche scintille capaci di risvegliare il sistema immunitario contro il cancro. - facebook.com Vai su Facebook
"Sul Covid troppi silenzi. Andremo fino in fondo” - La senatrice FdI Antonella Zedda: Speranza ebbe un ruolo nel ritiro del report Oms che imbarazzava l'Italia, ecco perché ... Da msn.com