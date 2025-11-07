Senatore Zedda, Lei è entrata in commissione Covid per il filone di audizioni secretate sulla prima fase della pandemia. Che impressione ha avuto degli auditi fino ad ora? Stiamo piano piano ricostruendo i pezzi del puzzle. La mole di materiale è molta e non possiamo lasciare nulla al caso. Ci siamo assunti la responsabilità di dare tutta la verità che una commissione d’inchiesta può dare agli italiani su quanto accaduto in Italia durante i mesi bui della pandemia. Ed intendiamo onorare questo mandato fino in fondo. Ho dovuto rimodulare la mia presenza su Roma a discapito del mio territorio di provenienza, la Sardegna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sul Covid troppi silenzi. Andremo fino in fondo”