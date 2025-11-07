Studio Murena sabato 8 novembre in concerto a Largo Venue a Roma con il nuovo album Notturno
STUDIO MURENA in concerto sabato 8 novembre a Largo Venue a Roma con il nuovo album Notturno Biglietti: https:www.otrlive.ittour-datesnotturno-club-tour Studio Murena (c) Luca Secchi Un live che sprigiona energia pura e incandescente: gli Studio Murena arrivano in concerto a Roma sabato 8 novembre alle ore 21 a Largo Venue. Qui i biglietti: https:www.otrlive.ittour-datesnotturno-club-tour Dopo gli appuntamenti estivi che li hanno visti protagonisti di rassegne prestigiose come Mi Ami Festival, Viva! Festival e Jazz:Re:Found Festival, la band milanese torna a travolgere il pubblico con il suo iconico mix di barre affilate e sonorità avvolgenti e la potenza e la maestria delle sue performance dal vivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Ù Il 22 novembre al MAT arrivano Studio Murena, con l’apertura di Vid Kudo e Charles T. • Tra groove jazz, rap d’autore ed elettronica scura, gli Studio Murena portano dal vivo Notturno: un disco potente, urbano, poetic - facebook.com Vai su Facebook
Eventi 6 novembre a Bologna e dintorni: “L’eco dei fiori sommersi”, Pippo Delbono, Studio Murena - X Vai su X
