studio murena sabato 8 novembre in concerto a largo venue a roma con il nuovo album notturno

STUDIO MURENA in concerto sabato 8 novembre a Largo Venue a Roma con il nuovo album Notturno Biglietti: https:www.otrlive.ittour-datesnotturno-club-tour Studio Murena (c) Luca Secchi Un live che sprigiona energia pura e incandescente: gli Studio Murena arrivano in concerto a Roma sabato 8 novembre alle ore 21 a Largo Venue. Qui i biglietti: https:www.otrlive.ittour-datesnotturno-club-tour Dopo gli appuntamenti estivi che li hanno visti protagonisti di rassegne prestigiose come Mi Ami Festival, Viva! Festival e Jazz:Re:Found Festival, la band milanese torna a travolgere il pubblico con il suo iconico mix di barre affilate e sonorità avvolgenti e la potenza e la maestria delle sue performance dal vivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

