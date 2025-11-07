Studio Murena sabato 8 novembre in concerto a Largo Venue a Roma con il nuovo album Notturno

Romadailynews.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

STUDIO MURENA in concerto sabato 8 novembre a Largo Venue a Roma con il nuovo album  Notturno Biglietti:  https:www.otrlive.ittour-datesnotturno-club-tour   Studio Murena (c) Luca Secchi   Un live che sprigiona energia pura e incandescente: gli Studio Murena arrivano in concerto a Roma sabato 8 novembre alle ore 21 a Largo Venue. Qui i biglietti:  https:www.otrlive.ittour-datesnotturno-club-tour Dopo gli appuntamenti estivi che li hanno visti protagonisti di rassegne prestigiose come Mi Ami Festival, Viva! Festival e Jazz:Re:Found Festival, la band milanese torna a travolgere il pubblico con il suo  iconico mix di barre affilate e sonorità avvolgenti  e la potenza e la maestria delle sue performance dal vivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

studio murena sabato 8 novembre in concerto a largo venue a roma con il nuovo album notturno

© Romadailynews.it - Studio Murena sabato 8 novembre in concerto a Largo Venue a Roma con il nuovo album “Notturno”

Leggi anche questi approfondimenti

Studio Murena sabato 8 novembre in concerto a Largo Venue a Roma con il nuovo album “Notturno” - Un live che sprigiona energia pura e incandescente: gli Studio Murena arrivano in concerto a Roma sabato 8 novembre alle ore 21 a Largo Venue. Segnala romadailynews.it

studio murena sabato 8STUDIO MURENA in concerto l’8 novembre a Roma - Un live che sprigiona energia pura e incandescente: gli Studio Murena arrivano in concerto a Roma sabato 8 novembre alle ore 21 a Largo Venue. rainews.it scrive

Studio Murena in concerto a Largo Venue con il nuovo album "Notturno" - Un live che sprigiona energia pura e incandescente: gli Studio Murena arrivano in concerto a Roma sabato 8 novembre alle ore 21 a Largo Venue. Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Studio Murena Sabato 8