Stranger Things 5 | Matt Duffer spiega perché Holly Wheeler sarà importante

Matt Duffer ha anticipato qualche dettaglio della trama del capitolo finale della storia ambientata nella città di Hawkins. I creatori di Stranger Things hanno svelato l'identità di uno dei personaggi che sarà al centro della stagione 5 della serie targata Netflix. Durante un'intervista rilasciata a SFX Magazine è stato infatti anticipato che Holly Wheeler sarà coinvolta in modo importante nell'ultimo capitolo della storia ambientata a Hawkins. L'importanza di Holly Nella quinta stagione della serie Stranger Things le gemelle Anniston e Tinsley Price interpretano Holly Wheeler. Matt Duffer ha ora anticipato che negli episodi inediti, di cui sono stati condivisi i primi cinque minuti, l'attenzione si sposterà verso la generazione più giovane: "Non appena vedrete l'intera stagione, capirete meglio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5: Matt Duffer spiega perché Holly Wheeler sarà importante

