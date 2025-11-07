Stramaccioni sull’Inter | Chivu si è avvicinato subito a squadra e tifosi Con la Lazio partita di altissimo livello

Inter News 24 Stramaccioni sull’Inter, le parole dell’opinionista sulla situazione di classifica dei nerazzurri e sulla sfida imminente contro la Lazio. Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e opinionista per DAZN, ha espresso le sue opinioni sulla squadra nerazzurra in vista della sfida di campionato contro la Lazio, in programma domenica sera a San Siro. «L’Inter ha fatto un percorso perfetto in Champions League, ma il calendario iniziale è stato favorevole. Ora arriveranno partite più impegnative, a partire dalla Lazio», ha dichiarato Stramaccioni. L’ex allenatore ha elogiato la forza mentale della squadra, sottolineando come Chivu sia riuscito a creare un ambiente di fiducia fin da subito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stramaccioni sull’Inter: «Chivu si è avvicinato subito a squadra e tifosi. Con la Lazio partita di altissimo livello»

