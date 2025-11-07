Strage di Paderno Dugnano Chiarioni non farà ricorso | niente appello accetta i 20 anni
La decisione è arrivata senza clamori, ma pesa come una pietra: Riccardo Chiarioni ha scelto di non impugnare la condanna a vent’anni per il triplice omicidio dei genitori e del fratello minore. Con la rinuncia al secondo grado il percorso giudiziario si ferma qui: nessuna udienza d’appello, nessuna nuova valutazione della pena, nessun ulteriore passaggio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
