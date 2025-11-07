Stagione influenzale | incontro di aggiornamento tra Asl rsa RSA e centri diurni

Arezzonotizie.it | 7 nov 2025

Affrontare al meglio la stagione influenzale 2025-2026 seguendo le raccomandazioni del Ministero della Salute. È questo l’obiettivo dell’incontro di aggiornamento, fissato per martedì 11 novembre, promosso dalla Asl Toscana sud est con operatrici e operatori delle RSA e dei centri diurni delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

