Stagione influenzale | incontro di aggiornamento tra Asl rsa RSA e centri diurni

Affrontare al meglio la stagione influenzale 2025-2026 seguendo le raccomandazioni del Ministero della Salute. È questo l’obiettivo dell’incontro di aggiornamento, fissato per martedì 11 novembre, promosso dalla Asl Toscana sud est con operatrici e operatori delle RSA e dei centri diurni delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Negli ultimi giorni, l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il primo bollettino sulla nuova stagione influenzale. La fascia di età 0-4 anni resta quella più a rischio. - facebook.com Vai su Facebook

Con l’arrivo della stagione influenzale 2025-26, il 13 ottobre scorso la rete RespiVirNet ha attivato il monitoraggio sull’andamento delle infezioni in tutta Italia - X Vai su X

Stagione influenzale: incontro di aggiornamento tra Asl, rsa RSA e centri diurni - L'azienda rinnova il confronto con le strutture di Arezzo, Siena e Grosseto per rafforzare prevenzione, collaborazione e buone pratiche ... Segnala arezzonotizie.it

Influenza: non è una malattia «banale» per gli anziani. Perché è consigliato vaccinarsi - L'influenza può avere conseguenze gravi nelle persone anziane e con patologie croniche. Da corriere.it

Influenza: iniziata la nuova stagione che proseguirà fino ad aprile. Per la vaccinazione obiettivo la copertura al 75 per cento. - Mancano ancora 53 giorni al Natale e sono già arrivati quelli che, tradizionalmente, sono i regali meno graditi delle feste: l’influenza e i virus respiratori. Secondo loschermo.it