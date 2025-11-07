Sparisce per due giorni poi la tragica scoperta | addio a Luciano Pace
In paese si erano perse le sue tracce da mercoledì 5 novembre, quando si era allontanato di casa per andare in montagna a fare una battuta di caccia. Al mattino di oggi, venerdì 7 novembre, è arrivata la tragica notizia: il suo corpo è stato ritrovato senza vita nei boschi di Monte Mezza, nella. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
