Spari in pieno centro a Torre Annunziata | colpi contro un’auto parcheggiata
Paura a Torre Annunziata: spari in corso Vittorio Emanuele, colpi contro un'auto parcheggiata. La Polizia indaga per ricostruire movente e autori del raid. Attimi di paura ieri sera, poco dopo le 20, nel centro di Torre Annunziata, dove sono stati esplosi diversi colpi di pistola in corso Vittorio Emanuele, a pochi passi da piazza Cesaro.
Spari in pieno giorno poco fa in via Rossini a #Mugnano: un uomo di circa 60 anni, C.G., è stato raggiunto da una raffica di proiettili mentre era alla guida della sua auto. Si tratterebbe di un agguato. La vittima è al pronto soccorso di Giugliano. Indagano i cara
