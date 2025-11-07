Spari in pieno centro a Torre Annunziata | colpi contro un’auto parcheggiata

2anews.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a Torre Annunziata: spari in corso Vittorio Emanuele, colpi contro un’auto parcheggiata. La Polizia indaga per ricostruire movente e autori del raid. Attimi di paura ieri sera, poco dopo le 20, nel centro di Torre Annunziata, dove sono stati esplosi diversi colpi di pistola in corso Vittorio Emanuele, a pochi passi da piazza Cesaro, . 🔗 Leggi su 2anews.it

spari in pieno centro a torre annunziata colpi contro un8217auto parcheggiata

© 2anews.it - Spari in pieno centro a Torre Annunziata: colpi contro un’auto parcheggiata

News recenti che potrebbero piacerti

spari pieno centro torreTorre Annunziata, una “stesa” in pieno centro: panico tra la folla sul Corso - Paura e spari nel cuore di Torre Annunziata: una “stesa” in piena regola con quattro colpi di pistola indirizzato contro un’auto. Lo riporta msn.com

spari pieno centro torreSpari in pieno centro a Torre Annunziata: colpi contro un’auto parcheggiata - Paura a Torre Annunziata: spari in corso Vittorio Emanuele, colpi contro un’auto parcheggiata. Riporta 2anews.it

spari pieno centro torreSpari nel cuore di Torre Annunziata: auto crivellata di colpi in corso Vittorio Emanuele - Una vettura parcheggiata lungo la principale arteria cittadina è stata colpita da numerosi proiettili, a pochi passi da piazza Santa Teresa. Secondo agro24.it

Cerca Video su questo argomento: Spari Pieno Centro Torre