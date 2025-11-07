Sopralluogo della sottosegretaria Rontini sull’Appennino | Stanziati quasi 6 milioni per finanziare 69 interventi di messa in sicurezza

Tizzano, Borgo Val di Taro, Bedonia. Un’intera giornata dedicata all’Appennino parmense, interessato da oltre 10mila movimenti franosi di varie dimensioni ed entità, tra le Valli Parma, Taro e Ceno: è il sopralluogo svolto oggi dalla sottosegretariacon delega alla Protezione civile, Manuela. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

