Sono lesbica Il volto della tv fa coming out durante il programma

Il cast della prima stagione di The Traitors Italia è un mosaico di personalità e storie diverse, un microcosmo che riflette l'Italia contemporanea nelle sue mille sfumature. Tra i concorrenti spiccano nomi come Giuseppe Giofrè, Giancarlo Commare e Pierluca Mariti, tutti appartenenti alla comunità LGBT+, ma a rendere il gruppo ancora più variegato è la presenza di Yoko Yamada, una comica che ha fatto della propria identità un punto di forza e di orgoglio. Yoko, nata da madre bresciana e padre giapponese, rappresenta una sintesi vivente di culture e sensibilità diverse. Il suo percorso artistico è stato segnato da un'ironia travolgente e da una capacità di raccontare se stessa con leggerezza e profondità insieme.