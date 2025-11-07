Solenoidi | nuovo spettacolo di danza firmato Sarah Lanza
Andrà in scena sabato 8 novembre alle ore 21 e domenica 9 novembre alle ore 18 al Teatro San Matteo “Solenoidi”. A presentare la nuova produzione del Collettivo Spazio22 che indaga la relazione tra individui, caos e quiete l’Associazione Vincenzo Bellini.Lo spettacolo, diretto e coreografato da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Milano, spettacolo tra danza e moda al lancio nuovo prodotto KIWI - A Milano, Garage 21 si è trasformato per una sera nel palcoscenico del debutto di KIWI Air, nuovo dispositivo di sigaretta elettronica del brand italiano Kiwi. Riporta ilgiorno.it
Körper al Teatro Nuovo, quattro serate di danza contemporanea - Al via per il quarto anno la rassegna Körper al Nuovo nell'ambito del protocollo d'intesa con il Teatro Pubblico Campano. ansa.it scrive
Caracalla Danza, la coreografia contemporanea si libra sull’acqua - (askanews) – La coreografia contemporanea trova un nuovo palcoscenico e una nuova dimensione sospesa sull’acqua: è Caracalla Danza, una iniziativa della Soprintendenza Speciale di Roma ... Si legge su iodonna.it