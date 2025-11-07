Solenoidi | nuovo spettacolo di danza firmato Sarah Lanza

Andrà in scena sabato 8 novembre alle ore 21 e domenica 9 novembre alle ore 18 al Teatro San Matteo “Solenoidi”. A presentare la nuova produzione del Collettivo Spazio22 che indaga la relazione tra individui, caos e quiete l’Associazione Vincenzo Bellini.Lo spettacolo, diretto e coreografato da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it