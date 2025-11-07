Solarolo ecco il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi

Nicolò Barnabè è il nuovo sindaco dei Ragazzi del Comune di Solarolo per l'anno scolastico 20252026. È stato proclamato al termine della cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) che si è tenuta giovedì 6 novembre, alla presenza della sindaca di Solarolo Maria. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

