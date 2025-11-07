Solarolo ecco il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi
Nicolò Barnabè è il nuovo sindaco dei Ragazzi del Comune di Solarolo per l'anno scolastico 20252026. È stato proclamato al termine della cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) che si è tenuta giovedì 6 novembre, alla presenza della sindaca di Solarolo Maria. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LoSpallino.com. . Appuntamento stagionale n. 5 della sesta stagione della nostra diretta-del-mercoledì! Stasera parleremo di: SPAL che pareggia col Solarolo e Mezzolara all'orizzonte con Manuel Ricci + ospite a sorpresa :D ? Nuovo allo streaming o vuoi mi - facebook.com Vai su Facebook