Smog scattano le misure | blocco anche per i diesel Euro 5
A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Nelle giornate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 novembre, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 stop anche ai diesel euro 5, oltre alle consuete. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
La stazione fissa al Giarol Grande ha registrato il superamento del valore limite giornaliero di Pm10 per due giorni consecutivi: scattano le norme dell’Accordo di Bacino Padano. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Misure anti-smog, scattano i divieti per le auto - Da oggi infatti entrano in vigore le misure del Piano Aria Integrato Regionale (Pair) 2025- Secondo ilrestodelcarlino.it
Misure anti-smog, da domani scattano i divieti per auto, case e negozi: ecco quali sono i livelli di allerta per l'inquinamento dell'aria - Il divieto di circolazione, al netto delle eccezioni, andrà per gradi: in base ai livelli di allerta ... Lo riporta ilgazzettino.it
Misure anti smog, stop ai motori inquinanti. E in casa temperatura massima di 19 gradi - Romagna i divieti stagionali per la qualità dell’aria. Si legge su ilrestodelcarlino.it