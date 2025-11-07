Non è stato un inizio di stagione spettacolare quello di Siviglia e Osasuna, che hanno vissuto molte altalene e sono state molto discontinue. Gli andalusi sembravano aver svoltato dopo la vittoria col Barcellona ma poi sono caduti nei soliti errori e ora sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima al Metropolitano contro l’Atletico. I Navarri . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Siviglia-Osasuna (sabato 08 novembre 2025 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia moderata ai Sevillistas