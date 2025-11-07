Sistema Pavia e caso Garlasco annullato ancora dal Riesame il sequestro dei dispositivi a Mario Venditti e Pietro Mazza

Brescia, 7 novembre 2025 - Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi elettronici a carico dell'ex procuratore Mario Venditti e del pm P ietro Paolo Mazza nell'ambito dell'inchiesta "Clean 3 " in cui sono accusati di corruzione e peculato. E' stato quindi accolto il ricorso presentato dagli avvocati Massimo Dinoia per Mazza e Domenico Aiello per Venditti. Venditti e Mazza sono accusati dalla Procura bresciana di avere ricevuto "varie utilita'" tra le quali pranzi e sconti per automobili quando lavoravano a Pavia. Nel ricorso, Dinoia sottolineava tra le altre cose che la Procura avesse utilizzato parole in teoria per cercare spunti investigativi ai fini dell'indagine ma che in realtà che non hanno nessuna attinenza con le ipotesi di reato di corruzione e peculato per avere ricevuto pranzi e prezzi di favore per il noleggio di auto dai titolari della società' Esitel che svolse anche le intercettazioni su Andrea Sempio nel 2017.

