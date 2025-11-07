Sinner è troppo italiano | la lettera degli Schutzen tirolesi al campione fa discutere
A prendere la parola sono stati gli Schutzen sudtirolesi, gli eredi delle truppe anti-napoleoniche di Andreas Hofer da sempre mossi da un credo separatista, che hanno criticato le affermazioni di Sinner sul suo sentimento nazionalista, ricordando l'impegno del loro popolo per mantenere viva la cultura sudtirolese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
