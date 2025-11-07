Sinner attaccato anche dagli Schützen | Pesa le parole e rispettaci l’Austria che rifiuti si è impegnata per i sudtirolesi

Ilfattoquotidiano.it | 7 nov 2025

Da “poco italiano” a “troppo italiano”, a quanto pare, per Jannik Sinner il passo è brevissimo. L’azzurro non riesce proprio ad accontentare nessuno: perché negli anni è stato accusato (e accade ancora oggi) di essere “poco italiano”, ma adesso è stato incolpato dell’esatto contrario. Gli Schützen sudtirolesi, l’associazione che rievoca le milizie popolari asburgiche, non hanno infatti gradito le ultime parole di Sinner nel corso dell’ultima intervista a Sky Sport. “Sono orgoglioso di essere italiano, felice di essere nato qui e non in Austria, o da un’altra parte”, aveva dichiarato il campione Wimbledon, adesso impegnato alle Atp Finals, ultimo torneo del 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sinner attaccato anche dagli Schützen: "Pesa le parole e rispettaci, l'Austria che rifiuti si è impegnata per i sudtirolesi"

