Shaman il canto del Cremlino | il fenomeno cult che ha conquistato la Russia

È diventato un’icona nazionale, un fenomeno culturale che in Russia ha preso la forma di una vera e propria mania. Shaman, all’anagrafe Yaroslav Dronov, classe 1991, è oggi l’artista più popolare della Federazione: riempie stadi, domina le classifiche, invade ogni schermo. Per milioni di russi rappresenta la voce del patriottismo, per molti osservatori internazionali è invece il simbolo della propaganda musicale del Cremlino. Cresta biondo platino, croce al collo e rime che esaltano la “grandezza eterna” della Russia, Shaman si muove tra effetti speciali, fuoco e fiamme, mentre le casse diffondono inni nazionalisti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

