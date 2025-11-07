Serve rispetto per chi sciopera dalla premier cattiveria inutile | parla la sociologa Saraceno

La Cgil ha proclamato lo sciopero generale per il 12 dicembre contro la Manovra. La premier Giorgia Meloni e il ministro Matteo Salvini hanno subito ironizzato sulla data della mobilitazione perché cadrà di venerdì, parlando di weekend lungo. Chiara Saraceno, sociologa del Lavoro, che ne pensa? “Direi che sono di cattivo gusto le parole del governo, considerando anche che il Parlamento lavora dal martedì al giovedì, senza perdere stipendio, laddove chi sciopera, seppur di venerdì, perde una giornata di salario. Quindi mi sembra veramente una cattiveria inutile. Mi aspetterei da un governo in generale, e da una presidente del consiglio in particolare, un atteggiamento rispettoso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

