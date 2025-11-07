Serie B Mantova-Padova | le probabili formazioni delle due squadre le ultime sulla 12ªgiornata
Un conto da saldare, una gara da non sbagliare. Il Padova sbarca a Mantova per ricucire uno strappo lungo 670 giorni, alla caccia di punti salvezza. Un duplice obiettivo, a cui si aggiunge un terzo: affrontare la sosta novembrina senza il sapore acre addosso della sconfitta. Di fronte quel Davide. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Serie B, Mantova-Padova: le probabili formazioni delle due squadre, le ultime sulla 12ªgiornata - Ultimo turno prima della sosta di novembre per la squadra di Andreoletti, impegnata al Martelli contro la squadra di Martelli. Riporta padovaoggi.it
Calcio Serie B – Verso Mantova-Padova: Possanzini vs Andreoletti è avvincente sfida tra mister - Padova, domani al Martelli, metterà di fronte due tra gli allenatori emergenti che più si sono messi in luce negli ultimi anni: Davide ... Secondo vocedimantova.it
Pronostico Mantova vs Padova – 8 Novembre 2025 - Allo Stadio Danilo Martelli, sabato 8 Novembre 2025 alle 15:00, va in scena una delle sfide più interessanti della Serie B: pronostico Mantova - news-sports.it scrive