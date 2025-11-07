Serie A arriva la premiazione per il miglior allenatore di ottobre! Ecco chi ha vinto questa onorificenza
Inter News 24 Serie A, è stato scelto il miglior allenatore del mese del nostro campionato preferito! Le ultime sulla votazione e chi ha vinto. Il premio Philadelphia Coach Of The Month di ottobre è stato assegnato a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. La consegna del trofeo avverrà prima della gara contro l’Udinese, in programma domenica 9 novembre 2025 alle 18 allo stadio Olimpico di Roma. Il premio è stato deciso da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive, che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi, qualità di gioco delle squadre e comportamentofair play durante le gare. 🔗 Leggi su Internews24.com
