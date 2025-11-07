Sede dei Vigili del Fuoco in Valle Caudina | Piantedosi firma il decreto

Tempo di lettura: 2 minuti “Essere lì dove serve“ è questo il claim sposato in pieno daI Ministro dell’Interno – Prefetto Matteo Piantedosi ha firmato il decreto di istituzione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino a San Martino Valle Caudina. Lunedì 10 novembre alle ore 10.30 presso l’Oratorio Parrocchiale don Ugo della Camera in via Aniello Viscione 1 a San Martino Valle Caudina vi sarà la presentazione del progetto. Saranno presenti il Ministro dell’ Interno Matteo Piantedosi, il Sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano, i vertici nazionali e regionali del CNVVF, ed Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Mario Bellizzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sede dei Vigili del Fuoco in Valle Caudina: Piantedosi firma il decreto

