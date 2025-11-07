Se bastasse una canzone… a Nembro musica e memoria per un gesto di solidarietà

Nembro. Quando la memoria di un dolore si fa musica e bellezza. A un anno dalla scomparsa della madre Maria Rossi, il figlio Andrea Ricchiuto, cantante e organizzatore culturale attivo sul territorio, promuove “Se bastasse una canzone. a far piovere amore”, un concerto commemorativo che si terrà sabato 9 novembre alle ore 16.30 all’Auditorium Modernissimo di Piazza della Libertà a Nembro. L’appuntamento, a ingresso libero, prevede una raccolta fondi a favore della Fondazione Casa di Riposo Nembro Onlus. “Volevo fare qualcosa che avesse un senso per il territorio che ci ospita”, spiega Ricchiuto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Se bastasse una canzone…”, a Nembro musica e memoria per un gesto di solidarietà

Altre letture consigliate

Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli insieme a Forte dei Marmi per registrare una nuova versione di “Se bastasse una canzone” #ErosRamazzotti #AndreaBocelli #SeBastasseunacanzone - facebook.com Vai su Facebook

Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli insieme a Forte dei Marmi per registrare una nuova versione di “Se bastasse una canzone” #ErosRamazzotti #AndreaBocelli #SeBastasseunacanzone - X Vai su X

Musica e cultura, addio a Nembro ad Antonio Noris - Risulta difficile anche per chi ha collaborato da vicino con lui enumerare tutti i progetti e le iniziative a cui Antonio Noris ha dato vita nei suoi lunghi anni di impegno per la comunità di Nembro, ... Secondo ecodibergamo.it

A Nembro arriva «Bach per otto», una maratona musicale nel ricordo di Antonio Noris - William Limonta è un giovane compositore, appassionato poeta e pianista bergamasco. Si legge su ecodibergamo.it