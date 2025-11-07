Screening Oncologici il 10 novembre giornata di sensibilizzazione | ecco dove
L'Asl Toscana nord ovest organizza per lunedì 10 novembre una giornata di sensibilizzazione e informazione finalizzata alla promozione dell’adesione dei cittadini agli screening oncologici. Nell'occasione i professionisti saranno a disposizione per rispondere alle domande e offrire consigli utili. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
