Screening Oncologici il 10 novembre giornata di sensibilizzazione | ecco dove

Livornotoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Asl Toscana nord ovest organizza per lunedì 10 novembre una giornata di sensibilizzazione e informazione finalizzata alla promozione dell’adesione dei cittadini agli screening oncologici. Nell'occasione i professionisti saranno a disposizione per rispondere alle domande e offrire consigli utili. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

