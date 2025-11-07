Scoperte tre nuove specie di rospi che partoriscono piccoli vivi | è una cosa rarissima in questi anfibi
In Tanzania, sono state scoperte tre nuove specie di rospi che danno alla luce piccoli vivi e già formati. Si tratta di una strategia riproduttiva molto rara nel mondo delle rane e dei rospi. Questi "nuovi" rospi, scoperti anche grazie a vecchi esemplari conservati da oltre un secolo nei musei, potrebbero essere già a rischio estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
