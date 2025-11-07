Scoperta un’antica strada romana durante i lavori sul torrente Amaseno

Proseguono senza sosta i lavori di messa in sicurezza delle sponde del torrente Amaseno, un intervento che unisce tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del territorio. Con il completamento della maggior parte delle opere di consolidamento e protezione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Semplicemente Milano di Andrea Cherchi. . Alla scoperta dell’Antica Trattoria Monluè nel borgo di Monluè a Milano. Insieme a Luca Scaperrotta, guida turistica, in uno dei migliori ristoranti di Milano che ha tradizioni antichissime. - facebook.com Vai su Facebook

Nuova mappa digitale rivela che l’Impero romano aveva 300 mila km di strade - Ovvero 100 mila in più di quelle calcolate dagli storici in precedenza. Riporta msn.com

Scoperta una mappa colossale: 300.000 chilometri di antiche strade romane - e ha ricostruito la rete viaria dell'antica Roma, svelando percorsi e segreti dimenticati da duemila anni. Secondo tech.everyeye.it

Una strada romana ben conservata è stata scoperta sotto Manchester: è una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi 20 anni - A pochi passi dalle vie trafficate del centro di Manchester, è riaffiorato dal sottosuolo un frammento ben conservato di storia antica. Lo riporta siviaggia.it