Scoperta un’antica strada romana durante i lavori sul torrente Amaseno

Frosinonetoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono senza sosta i lavori di messa in sicurezza delle sponde del torrente Amaseno, un intervento che unisce tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del territorio. Con il completamento della maggior parte delle opere di consolidamento e protezione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

