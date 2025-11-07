Sciopero trasporti oggi | chiusa la M3 a Milano pochi disagi a Roma La situazione nelle città

Ha preso il via un nuovo venerdì di proteste nel settore dei trasporti pubblici e ferroviari. In diverse città, bus, metro e treni sono fermi per effetto dello sciopero di oggi 7 novembre proclamato da vari sindacati. A Messina, lo sciopero è stato revocato. Ad annunciarlo è stata la stessa Azienda Trasporti Messina che, con una nota pubblicata sul suo sito, ha fatto sapere: «Si comunica all’utenza che lo sciopero del personale dipendente dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A., proclamato per giorno 7 novembre 2025, dalle ore 16:01 alle ore 20:01, è stato revocato, raggiunta l’intesa con le segreterie territoriali di Messina di Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa Trasporti». 🔗 Leggi su Open.online