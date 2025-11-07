Sciopero generale venerdì 12 dicembre la Cgil | Protesta  per Manovra ingiusta non aumenta i salari

L'annuncio a Firenze nell'assemblea con il segretario Landini: «L'emergenza fondamentale in questo momento è il salario: c'è bisogno di aumentare i salari, questa manovra non lo fa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

