Sciopero generale venerdì 12 dicembre la Cgil | Protesta per Manovra ingiusta non aumenta i salari
L'annuncio a Firenze nell'assemblea con il segretario Landini: «L'emergenza fondamentale in questo momento è il salario: c'è bisogno di aumentare i salari, questa manovra non lo fa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Argomenti simili trattati di recente
Manovra, la Cgil annuncia lo sciopero generale il 12 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale 12 dicembre, l'agitazione indetta dalla Cgil contro la legge di bilancio - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre 2025, contro la legge di bilancio del Governo. Scrive msn.com
Legge di Bilancio, sciopero generale il 12 dicembre indetto dalla Cgil - La protesta è stata annunciata oggi a Firenze durante l'assemblea dei delegati presieduta da Fammoni e con Landini ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Landini dichiara guerra alla Manovra: proclamato lo sciopero generale dalla Cgil per il 12 dicembre - La CGIL proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre contro la Legge di Bilancio, definita "ingiusta e sbagliata" ... Riporta lanotiziagiornale.it