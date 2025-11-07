Sciopero generale nazionale il 12 dicembre la Cgil proclama protesta contro la Manovra del governo Meloni
La Cgil proclama lo sciopero generale nazionale venerdì 12 dicembre contro la manovra del governo Meloni. Lo stop, che è stato annunciato a Firenze a un evento con Landini, coinvolgerà tutte le categorie del settore pubblico e privato. Confermato anche lo sciopero generale del 28 novembre, indetto da Usb. 🔗 Leggi su Fanpage.it
