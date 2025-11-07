Sciopero generale nazionale il 12 dicembre la Cgil proclama protesta contro la Manovra del governo Meloni

Fanpage.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil proclama lo sciopero generale nazionale venerdì 12 dicembre contro la manovra del governo Meloni. Lo stop, che è stato annunciato a Firenze a un evento con Landini, coinvolgerà tutte le categorie del settore pubblico e privato. Confermato anche lo sciopero generale del 28 novembre, indetto da Usb. 🔗 Leggi su Fanpage.it

