Sciopero generale il 12 dicembre la Cgil | Manovra ingiusta non aumenta i salari
L'annuncio a Firenze nell'assemblea con il segretario Landini: «L'emergenza fondamentale in questo momento è il salario: c'è bisogno di aumentare i salari, questa manovra non lo fa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
