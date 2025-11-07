Sciopero generale 12 dicembre l' agitazione indetta dalla Cgil contro la legge di bilancio
L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre 2025, contro la legge di bilancio del Governo. L'annuncio è stato dato oggi nel corso di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
La relatrice delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese, gli attivisti Greta Thunberg e Thiago Avila, saranno insieme a Genova il 28 novembre e a Roma il 29 novembre per partecipare allo sciopero generale e alla manifestazione - facebook.com Vai su Facebook
