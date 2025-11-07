Sciopero generale 12 dicembre l' agitazione indetta dalla Cgil contro la legge di bilancio

Ilmessaggero.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre 2025, contro la legge di bilancio del Governo. L'annuncio è stato dato oggi nel corso di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sciopero generale 12 dicembre l agitazione indetta dalla cgil contro la legge di bilancio

© Ilmessaggero.it - Sciopero generale 12 dicembre, l'agitazione indetta dalla Cgil contro la legge di bilancio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sciopero generale 12 dicembreLa Cgil annuncia lo sciopero generale contro la manovra economica il 12 dicembre - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre, contro la legge di bilancio del Governo. Scrive msn.com

sciopero generale 12 dicembreSciopero generale 12 dicembre, l'agitazione indetta dalla Cgil contro la legge di bilancio - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre 2025, contro la legge di bilancio del Governo. Segnala ilmessaggero.it

sciopero generale 12 dicembreCgil, sciopero generale il 12 dicembre - L’assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre, contro la legge di bilancio del Governo. Si legge su gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale 12 Dicembre