Sciopero Eav di 24 ore mercoledì 12 novembre | possibili disagi per gli utenti
Mercoledì 12 novembre sciopero Eav di 24 ore proclamato da Confail. Possibili disagi su Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e MetroCampania NordEst. Corse garantite su eavsrl.it. Mercoledì prossimo, 12 novembre, è in programma uno sciopero aziendale di 24 ore del personale dell’Ente Autonomo Volturno (Eav), che potrebbe causare disagi per i viaggiatori di tutte le linee ferroviarie . 🔗 Leggi su 2anews.it
