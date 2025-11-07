Scintille Dalla Palma-Setta lo stylist | Mai più ospite da lei La replica | Mai invitato

Periodicodaily.com | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Scintille mediatiche tra Diego Dalla Palma e la conduttrice Monica Setta. In un'intervista di oggi al 'Corriere', il celebre truccatore delle dive si è confessato a 360 gradi sottolineando, tra le altre cose, di non avere più intenzione di andare ospite in tv in alcuni programmi.  "Ho una lista di conduttori da cui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

