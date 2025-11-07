Scandicci torna il Libro della Vita | si parte con Margherita Cassano
Firenze, 7 novembre 2025 - Giunto alla sua dodicesima edizione, torna Il Libro della Vita, il ciclo di incontri dedicati alla letteratura “raccontata” da personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, del diritto, della politica e del giornalismo. Come da tradizione la rassegna si terrà all' Auditorium Rogers di Scandicci, in piazza della Resistenza, e sarà trasmessa in diretta sui canali social del Comune. Anche l’edizione di quest’anno è dedicata a Sergio Staino, l’amico più fedele di questa fortunata rassegna, che seppure non fisicamente, continua a stare seduto in mezzo ai suoi concittadini ad ogni appuntamento della “messa laica” della letteratura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
