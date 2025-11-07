Scandalo scommesse nel calcio turco | arrestati 19 tra dirigenti e arbitri coinvolti il presidente dell’Eyüpspor e il proprietario del Kas?mpa?a Sabah

Un nuovo scandalo scuote il calcio turco: un’ampia operazione contro la manipolazione dei risultati e le scommesse illegali ha portato all’arresto di dirigenti, arbitri e figure di spicco del panorama sportivo nazionale. Caso scommesse in Turchia: cosa sta succedendo. Scrive Sabah: “A seguito delle azioni intraprese per influenzare il risultato delle partite nei campionati di calcio, è stato emesso un ordine di detenzione per il presidente del club Eyüpspor Murat Özkaya, per il proprietario del club Kas?mpa?a Turgay Ciner e per l’ex presidente Fatih Saraç con l’accusa di “influenzare il risultato della partita”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

