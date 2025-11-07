Scandalo scommesse in Turchia 18 arbitri in manette

Feedpress.me | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Retata della procura di Istanbul nell’ambito dell’inchiesta sul calcioscommesse che ha travolto la federazione degli arbitri. Gli inquirenti hanno ordinato l’arresto di 21 persone coinvolte in un giro di scommesse sulle partite del campionato di calcio turco e le manette sono già scattate per 18 di loro. Tra questi figurano 17 direttori di gara e un presidente di un club della SuperLiga, la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

scandalo scommesse in turchia 18 arbitri in manette

© Feedpress.me - Scandalo scommesse in Turchia, 18 arbitri in manette

Altre letture consigliate

scandalo scommesse turchia 18Scandalo scommesse in Turchia: arbitro piazza 18.227 puntate - Coinvolti 42 ufficiali, la Federcalcio promette misure drastiche. europacalcio.it scrive

scandalo scommesse turchia 18Scommesse arbitri su partite di calcio in Turchia: 18 in stato di fermo - (askanews) – Diciotto persone sono state poste in stato di fermo in Turchia nell’ambito di un’indagine che coinvolge arbitri di calcio sospettati di aver scommesso su partite. Scrive askanews.it

scandalo scommesse turchia 18Scandalo in Turchia, 152 arbitri scommettono su 18227 partite - In Turchia esplode il caso arbitri: 152 direttori di gara avrebbero scommesso su migliaia di partite. Da quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Scandalo Scommesse Turchia 18