‘Scandalo’ con Anna Valle e Gianmarco Saurino | la recensione dello spettacolo teatrale di Ivan Cotroneo

Anna Valle e Gianmarco Saurino sono i protagonisti di Scandalo, spettacolo teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo. I due attori, amatissimi dai fan, lasciano il piccolo schermo per mettere in scena una commedia che fa ridere ma anche riflettere. Scopriamo insieme in questa recensione perché vedere ‘ Scandalo ‘ che ha tutte le caratteristiche per diventare in futuro un film. La recensione di ‘Scandalo’, spettacolo teatrale con Anna Valle e Gianmarco Saurino. Dopo numerose pellicole (da Paz a Mine Vaganti ) e serie tv ( Tutti pazzi per amore, La compagnia del Cigno, Sirene, La vita che volevi, solo per citarne alcune) Ivan Cotroneo torna a scrivere per il teatro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - ‘Scandalo’ con Anna Valle e Gianmarco Saurino: la recensione dello spettacolo teatrale di Ivan Cotroneo

