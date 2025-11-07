Scampia bloccati mentre tentano di abbandonare una tonnellata di scarti conciari | denunciati 2 uomini

A Scampia due uomini sorpresi dalla Polizia Locale mentre tentavano di abbandonare una tonnellata di scarti conciari. Denunciati per violazione ambientale, furgone sequestrato. Stavano per abbandonare in strada circa una tonnellata di scarti di lavorazione conciaria quando sono stati sorpresi e bloccati dagli agenti della Polizia Locale di Napoli nel quartiere Scampia. I due uomini, . 🔗 Leggi su 2anews.it

