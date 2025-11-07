Scampia bloccati mentre tentano di abbandonare una tonnellata di scarti conciari | denunciati 2 uomini
A Scampia due uomini sorpresi dalla Polizia Locale mentre tentavano di abbandonare una tonnellata di scarti conciari. Denunciati per violazione ambientale, furgone sequestrato. Stavano per abbandonare in strada circa una tonnellata di scarti di lavorazione conciaria quando sono stati sorpresi e bloccati dagli agenti della Polizia Locale di Napoli nel quartiere Scampia. I due uomini, . 🔗 Leggi su 2anews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Zohran Mamdani è il nuovo Sindaco di New York! Ha vinto perché ha proposto l’università e i trasporti gratuiti, prezzi degli affitti bloccati e l’aumento delle tasse per i miliardari. Ha proposto di mettere davanti gli interessi e i diritti della maggioranza delle perso - facebook.com Vai su Facebook
Tentano di scaricare una tonnellata di rifiuti a Scampia, presi - L'articolo Tentano di scaricare una tonnellata di rifiuti a Scampia, presi proviene da OttoPagine. Scrive msn.com
Tentano di abbandonare in strada una tonnellata di rifiuti: beccati durante lo scarico - Sono stati scoperti mentre stavano per abbandonare in strada circa una tonnellata di scarti di lavorazione conciaria. Lo riporta napolitoday.it