Sara Gaudenzi irriconoscibile prima di Uomini e Donne | com’era e che ha rifatto FOTO

Se il Trono Classico di Uomini e Donne di quest’anno sta regalando qualche fugace soddisfazione al pubblico da casa è grazie a Sara Gaudenzi che, da quando ha accettato di passare da corteggiatrice di Flavio Ubirti a tronista, ha animato un po’ la situazione. Sara si è sempre descritta come una ragazza semplice, che vive una vita molto tranquilla e lavora all’interno di un supermercato. Ad ogni modo, questa non è proprio la sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo. Nel 2017, infatti, prese parte a Miss Bellezza Lazio, riuscendo anche ad aggiudicarsi il titolo. Ebbene, in tale occasione, il volto di Sara appariva assolutamente diverso rispetto a come siamo abituati a vederla oggi, ragion per cui si è evinto che la tronista sia ricorsa alla chirurgia estetica. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Sara Gaudenzi irriconoscibile prima di Uomini e Donne: com’era e che ha rifatto FOTO

