Sarà bellissima il tragico video di Gualtieri sulla Torre dei Conti

Iltempo.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il crollo della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, spunta un vecchio video dove il sindaco di Roma Roberto Gualtieri spiega il progetto di ristrutturazione. Sarebbe dovuta diventare un centro culturale con una splendida terrazza panoramica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sar224 bellissima il tragico video di gualtieri sulla torre dei conti

© Iltempo.it - "Sarà bellissima", il tragico video di Gualtieri sulla Torre dei Conti

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Sar224 Bellissima Tragico Video