Sarà bellissima il tragico video di Gualtieri sulla Torre dei Conti
Dopo il crollo della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, spunta un vecchio video dove il sindaco di Roma Roberto Gualtieri spiega il progetto di ristrutturazione. Sarebbe dovuta diventare un centro culturale con una splendida terrazza panoramica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Stamattina è stata, nel ricordo di Ciro, una bellissima giornata. Più di 50 studenti Erasmus, per conoscere la tragica storia di Ciro Esposito durante la finale di Coppa Italia del 2014 e del suo brutale assassino, ci hanno fatto visita presso la nostra sede e hanno - facebook.com Vai su Facebook