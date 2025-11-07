Sanzioni sul petrolio russo Orban | Ho ottenuto da Trump l' esenzione L' incontro alla Casa Bianca

Viktor Orban può sorridere. Nella sua prima visita alla Casa Bianca dalla rielezione di Donald Trump, il premier ungherese non solo ha incassato l'endorsement del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sanzioni sul petrolio russo, Orban: «Ho ottenuto da Trump l'esenzione». L'incontro alla Casa Bianca

