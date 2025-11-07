sansepolcro celebra la giornata mondiale del diabete 2025

Arezzo, 7 novembre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che ogni anno richiama l’attenzione sulla prevenzione e sulla gestione di una delle patologie croniche più diffuse al mondo, il Comune di Sansepolcro, insieme all’Azienda USL Toscana Sud Est, all’Associazione Diabetici Aretini – sezione Valtiberina e al gruppo WalkTiberina on Tour, promuove un pomeriggio di approfondimento, confronto e movimento. L’appuntamento è fissato per venerdì 14 novembre alle ore 14:30 presso la Sala Riunioni del Distretto Socio Sanitario Valtiberina in Via XXV Aprile a Sansepolcro, dove si terrà la tavola rotonda “Prevenire il diabete: una responsabilità condivisa”, con la partecipazione di medici e specialisti impegnati nella cura e nella sensibilizzazione su questo tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

