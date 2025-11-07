Sanremo Giovani 2025 la conferenza stampa in diretta

La conferenza stampa minuto per minuto di Sanremo Giovani 2025, al via settimana prossima con quattro serate su Rai2, presenti Carlo Conti e Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sanremo Giovani 2025, la conferenza stampa in diretta

Scopri altri approfondimenti

Una cavalcata verso la musica... Per #SanremoGiovani messer Gianluca Gazzoli, insignito conduttore da re #CarloConti martedì in seconda serata Rai2, RaiPlay, Rai Radio2. #RadiocorriereTv https://bit.ly/3JfWYYl - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo Giovani, quando inizia e chi sono i 24 cantanti ammessi che aspirano al Festival #Sanremo2026 - X Vai su X

Sanremo Giovani 2025: ecco i 24 finalisti selezionati - Ecco i 24 giovani artisti selezionati per Sanremo Giovani 2025. Secondo lifestyleblog.it

Selezionati i 24 cantanti di “Sanremo Giovani 2025”: chi sono e quando inizia il talent su Rai 2 - Come lo scorso anno, sono tanti i finalisti di Sanremo Giovani 2025 già visti in altri talent musicali. Si legge su iodonna.it

I concorrenti di Sanremo Giovani 2025 - Ecco i 24 concorrenti di Sanremo Giovani 2025, il talent show in onda su Rai 2 con il quale si conquista un posto al Festival di Sanremo 2026 ... Scrive davidemaggio.it