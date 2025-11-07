San Siro Sala | abbiamo fatto tutto per bene inchiesta giorno stesso del rogito fa pensare

Milano, 7 novembre 2025 – L'inchiesta per turbativa d'asta su San Siro "il giorno stesso" del rogito "fa pensare". A dirlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento a Palazzo Lombardia. " Abbiamo fatto tutto per bene e abbiamo rispettato le regole: una volta ricevuta la manifestazione di interesse delle squadre l'abbiamo tenuta fuori per i tempi necessari, il tempo minimo è 30 giorni, l'abbiamo tenuto fuori un po' di più, ma mi sembra proprio un approccio molto molto molto teorico quello espresso da chi si oppone" ha aggiunto. Il crocevia del 5 novembre . Ma cosa è successo mercoledì 5 novembre? La data del 5 novembre è destinata a passare alla storia, perché segna il giorno in cui Inter e Milan sono ufficialmente diventate proprietarie di San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro, Sala: abbiamo fatto tutto per bene, inchiesta giorno stesso del rogito fa pensare

Altre letture consigliate

Sabato 8 Novembre un'altra serata firmata New York Disco Club: In sala Revival Dj Mathia Guerzoni & animazione by Siro con la migliore musica anni 80 In sala Latina Dj Lady Miky Maestri Marco y Maria della scuola Caribbean Dancing Stage di Bachata in p - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, Sala: abbiamo fatto tutto per bene, inchiesta giorno stesso del rogito fa pensare - Cosa è successo il 5 novembre quando Inter e Milan sono diventati ufficialmente proprietari dello stadio ... Scrive msn.com

San Siro di proprietà di Milan e Inter, il Sindaco Sala: "Abbiamo rispettato le regole" - "Non ho più altri commenti, ma posso esprimere una posizione precisa". Riporta tuttomercatoweb.com

San Siro: Sala, inchiesta il giorno del rogito fa pensare - L'inchiesta per turbativa d'asta su San Siro "il giorno stesso" del rogito "fa pensare". Si legge su ansa.it