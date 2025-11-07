San Siro le parole di Marotta | Le esigenze del mondo dello sport vanno avanti per questo si ê pensato a una struttura nuova

San Siro, le dichiarazioni di Beppe Marotta sul nuovo impianto: «Le esigenze del mondo dello sport vanno avanti» Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto al Football Business Forum organizzato dalla Bocconi a Milano, soffermandosi sul tema del nuovo stadio nerazzurro: SAN SIRO – Lunedì è stato siglato un accordo storico per Milano, per la Milano sportiva ma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - San Siro, le parole di Marotta: «Le esigenze del mondo dello sport vanno avanti, per questo si ê pensato a una struttura nuova»

