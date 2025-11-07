San Siro i dubbi di Sala | I tempi dell’inchiesta fanno pensare Intanto si scopre un nuovo socio segreto per il Milan

La notizia dell’inchiesta per turbativa d’asta su San Siro, arrivata il giorno stesso del rogito, “fa pensare”. Lo ha detto ieri il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interpellato sull’indagine della procura di Milano relativa alla compravendita dello stadio, ceduto dal Comune a Inter e Milan. “Fatto tutto per bene” assicura Sala. “Abbiamo fatto tutto per bene, abbiamo rispettato le regole”, ha aggiunto Sala, a margine di un evento a Palazzo Lombardia. “La manifestazione d i interesse delle squadre l’abbiamo tenuta fuori per i tempi necessari. Il tempo minimo è 30 giorni, l’abbiamo tutto fuori un po’ di più, ma mi sembra proprio un approccio molto teorico quello espresso da chi si oppone”, ha detto il sindaco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - San Siro, i dubbi di Sala: “I tempi dell’inchiesta fanno pensare”. Intanto si scopre un nuovo socio segreto per il Milan

