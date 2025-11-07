San Pietro in Vincoli e Roncalceci lunedì inizieranno i lavori di ripristino di asfaltatura in alcune vie

Inizieranno lunedì 10 novembre i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in via della Produzione a Roncalceci e in via Fossa Coccolia a San Pietro in Vincoli. L'intervento, del valore complessivo di 352.500 euro, avrà una durata di circa due mesi e mezzo e.

Dopo le repliche al Festival delle @collinetorinesi, ritorna a San Pietro in Vincoli, all'interno della stagione di FTT - Fertili Terreni Teatro, la nostra nuova produzione diretta da #MarcoLorenzi: GIULIO CESARE O LA NOTTE DELLA REPUBBLICA Ci sono eroi

Ravenna, al via il 21 maggio lavori stradali a Roncalceci e San Pietro in Vincoli - Si tratta di un investimento complessivo di 198 mila euro e gli interventi non si protrarranno oltre il 22 giugno Ravenna, 18 maggio 2018

I residenti di San Pietro in Vincoli chiedono più sicurezza per il centro abitato - Troppo alta la velocità dei mezzi che attraversano la frazione ravennate.

Perse i figli e l'ex moglie: dona una borsa di studio - Alfredo Baioni è tornato da Mosca, dove vive, e ieri, a San Pietro in Vincoli, ha consegnato agli studenti più meritevoli le borse di studio dell'Associazione Claudia Ale ...